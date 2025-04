Continental Aktie News: Continental am Dienstagmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 65,90 EUR zu.

Um 11:46 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 65,90 EUR zu. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 66,04 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 53.003 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,96 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,71 Prozent hinzugewinnen. Bei 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,58 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,63 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,50 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 77,11 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 04.03.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 1,33 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,10 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,45 Mrd. EUR eingefahren.

Continental wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

