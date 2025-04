Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Vormittag freundlich

Continental im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 65,06 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 65,06 EUR zu. Die Continental-Aktie legte bis auf 65,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 65,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 9.507 Continental-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,96 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,14 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,58 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,63 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 77,11 EUR für die Continental-Aktie.

Continental ließ sich am 04.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,33 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,38 Prozent auf 10,10 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Continental dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

