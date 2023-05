Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Continental 63,12 EUR

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 63,42 EUR. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 61,52 EUR. Bei 62,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 643.637 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 79,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 19,96 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2022 (44,31 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 43,13 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 71,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Continental am 08.03.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10.270,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.599,30 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Continental am 10.05.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 09.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,32 EUR fest.

