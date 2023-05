Continental Aktie News: Continental verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Continental 63,12 EUR

Die Continental-Aktie musste um 17:35 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 63,42 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 61,52 EUR. Bei 62,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 643.637 Continental-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 19,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 44,31 EUR fiel das Papier am 01.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 43,13 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 71,60 EUR.

Am 08.03.2023 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 EUR erwirtschaftet worden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.270,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 83,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.599,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 10.05.2023 erwartet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 09.05.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

