Continental Aktie News: Continental am Mittag leichter

Aktie im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 72,06 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 72,06 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 72,00 EUR. Bei 72,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 97.332 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,96 Prozent. Am 01.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 38,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,40 EUR für die Continental-Aktie aus.

Continental veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.283,20 EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.278,30 EUR ausgewiesen worden waren.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 07.08.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,52 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie: Experten empfehlen Continental im Juli mehrheitlich zum Verkauf

Pirelli-Aktie dennoch gefragt: Pirelli rechnet 2023 mit rückläufiger Reifen-Nachfrage

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick