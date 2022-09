Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Nachmittag ins Minus

Die Continental-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 56,44 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 56,16 EUR. Bei 56,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 108.145 Continental-Aktien.

Am 16.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 111,96 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 49,59 Prozent wieder erreichen. Am 29.08.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,56 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 1,58 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,00 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental veröffentlichte am 09.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental ein EPS von 2,43 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9.410,10 EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.907,90 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 09.11.2023.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2022 auf 5,68 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Continental-Aktie im August 2022

Continental-Aktie gibt nach: Metzler-Analyst sieht Continentals Jahresausblick bedroht

Continental-Aktie schwächelt: Cyberangriff auf Continental - Moody's erhöht Ausblick für Continental von negativ auf stabil

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Continental