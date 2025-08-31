DAX24.006 +0,4%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.548 +1,0%Euro1,1724 +0,3%Öl68,18 +0,1%Gold3.472 +0,7%
Kursentwicklung

Continental Aktie News: Continental reagiert am Montagvormittag positiv

01.09.25 09:24 Uhr
Continental Aktie News: Continental reagiert am Montagvormittag positiv

Die Aktie von Continental zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 75,22 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
75,88 EUR 0,46 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 75,22 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 75,34 EUR zu. Bei 75,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.721 Continental-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 78,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,17 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,44 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,50 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 81,13 EUR je Continental-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 05.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 8,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

So stuften die Analysten die Continental-Aktie im vergangenen Monat ein

Continental-Aktie in Grün: Trennung von Contitech-Bereich OESL

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Continental von vor 10 Jahren bedeutet

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

