Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 62,00 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 62,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 62,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70.594 Continental-Aktien.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 27,81 Prozent zulegen. Am 03.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 48,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 28,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 73,00 EUR je Continental-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 09.08.2023. In Sachen EPS wurden 1,04 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental -1,26 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.425,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.444,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Continental die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 7,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

