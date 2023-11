Aktienkurs im Fokus

Continental Aktie News: Continental tendiert am Vormittag nordwärts

01.11.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Continental zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 61,96 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 62,28 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.273 Continental-Aktien umgesetzt. Bei 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 27,89 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 48,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 28,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 73,00 EUR. Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von -1,26 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.425,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.444,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,40 Prozent gesteigert. Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,91 EUR im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Continental-Aktie So schätzen die Analysten die Zukunft der Continental-Aktie ein LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in Rot Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Verlustzone

