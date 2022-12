Continental Aktie News: Continental verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 57,16 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 56,44 EUR. Bei 58,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 226.637 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 99,80 EUR erreichte der Titel am 06.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 42,73 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,31 EUR am 30.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 74,08 EUR für die Continental-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 10.11.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10.395,60 EUR gegenüber 8.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2023 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,69 EUR je Aktie belaufen.

