Continental Aktie News: Continental am Montagnachmittag stark gefragt

Um 04:22 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 58,94 EUR nach oben. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 59,00 EUR an. Bei 56,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 191.433 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 06.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 99,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 40,94 Prozent zulegen. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,31 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 33,02 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 69,36 EUR für die Continental-Aktie.

Am 10.11.2022 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,55 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.395,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Continental einen Umsatz von 8.000,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Continental am 09.03.2023 präsentieren.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

