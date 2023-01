Continental Aktie News: Continental am Vormittag freundlich

Um 09:22 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 56,72 EUR nach oben. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 56,84 EUR. Bei 56,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 4.037 Continental-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.01.2022 auf bis zu 99,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 43,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,31 EUR. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 28,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 69,36 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 10.11.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Continental ein Ergebnis je Aktie von 1,55 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 10.395,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.000,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2023 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,00 EUR fest.

