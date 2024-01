Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Vormittag freundlich

Kurs der Continental

Die Aktie von Continental zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 77,56 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 77,56 EUR nach oben. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,78 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,28 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.528 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 2,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,68 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 26,92 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 77,56 EUR.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 EUR gegenüber -1,05 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.240,10 EUR – das entspricht einem Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie: Experten empfehlen Continental im Dezember mehrheitlich zum Kauf

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben