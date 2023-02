Continental Aktie News: Continental gewinnt am Donnerstagmittag

Das Papier von Continental konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 66,74 EUR. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 67,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 65,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 154.924 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 93,29 EUR markierte der Titel am 11.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 28,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 44,31 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,62 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 69,36 EUR an.

Continental ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.395,60 EUR – ein Plus von 29,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 8.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 09.03.2023 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,80 EUR je Continental-Aktie.

