Continental Aktie News: Continental am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 76,58 EUR.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 76,58 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 77,12 EUR. Bei 76,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 57.498 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 79,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 3,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 31,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,13 EUR je Continental-Aktie an.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,05 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 10.240,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.395,60 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Continental am 07.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,52 EUR im Jahr 2023 aus.

