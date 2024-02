Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Continental zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 76,16 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 76,16 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 76,32 EUR zu. Bei 76,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.010 Continental-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,24 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 4,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (58,20 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,13 EUR je Continental-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,50 Prozent zurück. Hier wurden 10.240,10 EUR gegenüber 10.395,60 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Am 06.03.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 7,52 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

