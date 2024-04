Continental Aktie News: Continental tritt am Vormittag auf der Stelle

Aktie im Fokus

Die Aktie von Continental hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Continental-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 66,88 EUR.

Die Continental-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 66,88 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 67,02 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 66,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.947 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. 17,22 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 58,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 12,98 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,57 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,50 EUR.

Am 08.11.2023 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,41 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.240,10 EUR im Vergleich zu 10.270,60 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Continental am 08.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Continental die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,66 EUR je Continental-Aktie.

