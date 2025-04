Continental Aktie News: Continental tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Continental im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 64,50 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 64,50 EUR ab. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 63,72 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,18 EUR. Zuletzt wechselten 20.078 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 72,96 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Bei einem Wert von 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 20,90 Prozent Luft nach unten.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,63 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 77,11 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 04.03.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,33 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 10,10 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Continental-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 8,09 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

