Continental Aktie News: Continental am Nachmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Continental 63,04 EUR

-0,13% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 64,02 EUR zu. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 64,62 EUR. Bei 63,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 139.261 Continental-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,24 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Gewinne von 19,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,31 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,60 EUR für die Continental-Aktie aus.

Continental ließ sich am 08.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,41 EUR gegenüber 1,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 83,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.270,60 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.599,30 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Continental am 10.05.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 09.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,32 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April

Continental-Aktie dreht ins Minus: Continental geht neue Kooperation in den USA ein - Vertrag von CEO Setzer bis 2029 verlängert - Weniger Gegenwind erwartet

Michelin-Aktie im Plus: Michelin verzeichnet wie erwartet höheren Umsatz - Prognose bestätigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com