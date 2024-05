Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Vormittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Continental. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 61,00 EUR zu.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 61,00 EUR. Die Continental-Aktie legte bis auf 61,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 60,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 12.219 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2024 auf bis zu 78,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,20 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 4,59 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,44 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,00 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 07.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,33 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,45 Mrd. EUR – ein Plus von 1,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,29 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 8,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Continental-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Was Analysten von der Continental-Aktie erwarten

Schwacher Handel: LUS-DAX verbucht mittags Verluste