Continental Aktie News: Continental am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 72,00 EUR abwärts.

Das Papier von Continental befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 72,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 71,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 52.228 Continental-Aktien.

Bei 79,24 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 9,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2022 (44,31 EUR). Mit einem Kursverlust von 38,46 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 71,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 10.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von 1,23 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 10.283,20 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.278,30 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Continental am 09.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 07.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 7,52 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

