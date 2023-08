Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit Abschlägen

Continental-Aktie in Grün: Continental-Standort Gifhorn hat Interessent gefunden

Heute im Fokus

Schaeffler rechnet nach erfolgreichem ersten Halbjahr mit mehr Gewinn - "Zweites Halbjahr wird herausfordernd". Roche verklagt Novartis in den USA wegen Generikum gegen Lungenkrankheit. AUTO1 verzeichnet Absatzrückgang in Q2 - weniger operativer Verlust im Jahr. HUGO BOSS hebt Prognose für das Gesamtjahr erneut an. Klöckner macht im zweiten Quartal deutlich weniger Umsatz und Gewinn.