Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 67,44 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 67,44 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,64 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,16 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 166.349 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 14,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2022 bei 44,31 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 52,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,00 EUR je Continental-Aktie an.

Am 09.08.2023 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,04 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental -1,26 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 10.425,90 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 9.444,10 EUR umsetzen können.

Continental wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Continental die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,47 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

September 2023: Die Expertenmeinungen zur Continental-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Börse Frankfurt in Grün: DAX bewegt letztendlich im Plus