Continental Aktie News: Continental am Donnerstagmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Continental. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 57,90 EUR.
Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 57,90 EUR. Die Continental-Aktie legte bis auf 58,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 161.513 Continental-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2025 auf bis zu 59,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,30 Prozent. Bei 41,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 28,92 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,14 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,63 EUR für die Continental-Aktie.
Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,52 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 51,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,00 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,96 EUR fest.
