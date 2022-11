Continental Aktie News: Continental am Mittag mit roter Tendenz

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 51,96 EUR. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,52 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 157.783 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 111,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,59 Prozent. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,31 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 17,26 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,31 EUR je Continental-Aktie an.

Am 09.08.2022 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,26 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,43 EUR je Aktie erzielt worden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.444,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.907,90 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Continental am 10.11.2022 präsentieren. Continental dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,19 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Oktober 2022: Analysten sehen weniger Potenzial bei Continental-Aktie

Erste Schätzungen: Continental stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Continental-Aktie dreht ins Plus: Continental verbucht weitere Großaufträge - Credit Suisse senkt Continental-Ziel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Continental