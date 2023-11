Continental Aktie News: Continental am Nachmittag fester

Blick auf Continental-Kurs

Die Aktie von Continental zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 62,82 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 62,82 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 64,06 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,80 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 169.782 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 20,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,35 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 73,00 EUR.

Continental ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,04 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von -1,26 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,40 Prozent auf 10.425,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.444,10 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 07.11.2024.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 7,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

