Continental Aktie News: Anleger greifen bei Continental am Nachmittag zu

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 59,24 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 60,04 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,16 EUR. Bisher wurden heute 195.234 Continental-Aktien gehandelt.

Bei 99,80 EUR markierte der Titel am 06.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,64 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,31 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 33,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 69,36 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 10.11.2022 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,05 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,55 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.395,60 EUR im Vergleich zu 8.000,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 6,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

