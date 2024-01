Continental Aktie News: Continental am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 74,82 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 74,82 EUR. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 74,68 EUR. Bei 77,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 100.890 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,24 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Bei 58,20 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 28,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 77,56 EUR für die Continental-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 08.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.240,10 EUR im Vergleich zu 10.395,60 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Continental am 07.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Continental rechnen Experten am 06.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,48 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie: Experten empfehlen Continental im Dezember mehrheitlich zum Kauf

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben