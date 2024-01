Continental Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Continental

Aktie im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 77,10 EUR.

Das Papier von Continental befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 77,10 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 76,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.335 Continental-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,78 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 77,56 EUR für die Continental-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 08.11.2023. Das EPS wurde auf 1,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.240,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Continental-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2023 7,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

