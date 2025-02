Continental Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Continental

Continental im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Continental. Zuletzt fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,2 Prozent auf 65,86 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,2 Prozent auf 65,86 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 65,36 EUR. Bei 66,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 207.594 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 77,94 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,34 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,17 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 78,33 EUR.

Continental ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,49 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,98 Prozent auf 9,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10,24 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Continental veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,24 EUR je Continental-Aktie.

