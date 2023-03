Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Nachmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 15:52 Uhr 4,9 Prozent. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,30 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,96 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 307.071 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 09.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,31 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 62,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,45 EUR.

Continental veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 10.395,60 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 8.000,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.03.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Continental rechnen Experten am 07.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,62 EUR je Continental-Aktie.

