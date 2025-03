Continental Aktie News: Continental am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 68,82 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 68,82 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 68,48 EUR. Bei 68,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.904 Continental-Aktien.

Bei 75,02 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 8,26 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Abschläge von 25,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,19 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 78,33 EUR.

Continental ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,43 EUR gegenüber 1,49 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,98 Prozent auf 9,83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Continental wird am 04.03.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Continental rechnen Experten am 05.03.2026.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,27 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Experten sehen bei Continental-Aktie Potenzial

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus

Börse Frankfurt in Rot: DAX verliert zum Ende des Freitagshandels