Continental Aktie News: Continental verbilligt sich am Donnerstagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 64,18 EUR nach.

Um 11:47 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 64,18 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 63,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 110.926 Continental-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,68 Prozent. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 20,50 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,59 EUR je Continental-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 77,11 EUR angegeben.

Am 04.03.2025 hat Continental die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,33 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,10 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 8,13 EUR im Jahr 2025 aus.

