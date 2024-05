Continental im Fokus

Continental Aktie News: Continental reagiert am Freitagnachmittag positiv

03.05.24 16:10 Uhr

Die Aktie von Continental gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 61,96 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 61,96 EUR zu. Bei 62,42 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 61,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 113.251 Continental-Aktien gehandelt. Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 26,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,20 EUR am 27.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 6,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Jahr 2023 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,44 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 82,00 EUR angegeben. Continental ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,45 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Continental einen Umsatz von 10,29 Mrd. EUR eingefahren. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Continental wird am 08.05.2024 gerechnet. Am 07.05.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren. Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2024 auf 8,04 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Continental-Aktie DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Continental-Investment von vor 5 Jahren eingebracht Was Analysten von der Continental-Aktie erwarten Schwacher Handel: LUS-DAX verbucht mittags Verluste

