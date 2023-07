Continental Aktie News: Continental steigt am Montagvormittag

So bewegt sich Continental

Die Aktie von Continental zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 69,72 EUR.

Das Papier von Continental konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 69,72 EUR. Bei 69,86 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,86 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.796 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,31 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 36,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,20 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 10.05.2023 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 10.283,20 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 9.278,30 EUR umsetzen können.

Continental wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 07.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 7,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

