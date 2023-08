Continental Aktie News: Continental am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 71,42 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,8 Prozent auf 71,42 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 71,12 EUR aus. Bei 72,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.170 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 79,24 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 10,95 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,31 EUR ab. Mit Abgaben von 37,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,40 EUR.

Am 10.05.2023 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.283,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.278,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 07.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,52 EUR je Aktie aus.

