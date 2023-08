Continental Aktie News: Continental verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kurs der Continental

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 71,38 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 71,38 EUR. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 71,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,00 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 102.545 Aktien.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,01 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,31 EUR am 01.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 71,40 EUR an.

Am 10.05.2023 hat Continental die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent auf 10.283,20 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.278,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 07.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

