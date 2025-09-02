Continental Aktie News: Continental wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Continental im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 74,30 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 74,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 73,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 92.643 Continental-Aktien.

Bei 78,68 EUR markierte der Titel am 29.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 31,33 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,43 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 81,38 EUR für die Continental-Aktie.

Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

