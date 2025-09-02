Continental Aktie News: Continental tendiert am Vormittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Continental. Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 74,66 EUR.

Die Continental-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 74,66 EUR abwärts. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,58 EUR nach. Bei 74,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 22.313 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 78,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,38 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,02 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 46,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,43 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 81,38 EUR für die Continental-Aktie.

Continental gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,52 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 51,45 Prozent zurück. Hier wurden 4,86 Mrd. EUR gegenüber 10,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

