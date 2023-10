Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Continental

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 67,34 EUR nach oben.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 67,34 EUR. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 67,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 67,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.533 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 17,67 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,64 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 50,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 71,00 EUR.

Continental ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,04 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,26 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.425,90 EUR umgesetzt, gegenüber 9.444,10 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Continental wird am 08.11.2023 gerechnet. Continental dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,43 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt letztendlich

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX letztendlich schwächer

Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt am Montagnachmittag nach