Continental Aktie News: Continental legt am Vormittag zu

Die Aktie von Continental zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 62,34 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 62,34 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 62,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,88 EUR. Bisher wurden heute 16.617 Continental-Aktien gehandelt.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 48,35 EUR. Mit einem Kursverlust von 22,44 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 73,00 EUR je Continental-Aktie an.

Am 09.08.2023 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental -1,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 10.425,90 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.444,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Continental am 08.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Continental die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 7,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

