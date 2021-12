Continental Aktie News: Continental tiefer

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 95,22 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 15.319 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 94,81 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 76.515 Continental-Aktien.

Am 07.06.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 118,65 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,73 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2021 erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 112,25 EUR angegeben. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

VW-Aktie zieht kräftig an: Volkswagen-Standort Osnabrück mit Chance auf E-Cabrio

Stellantis-Aktie: Diesel-Ermittlungen auch gegen PSA-Mitarbeiter

So stuften die Analysten die Continental-Aktie im vergangenen Monat ein

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com