Continental Aktie News: Continental gewinnt am Mittag

Die Continental-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 61,14 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 61,22 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 109.290 Continental-Aktien.

Bei 99,80 EUR erreichte der Titel am 06.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 44,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 37,98 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 69,36 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 10.11.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.395,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Continental einen Umsatz von 8.000,00 EUR eingefahren.

Die Continental-Bilanz für Q4 2022 wird am 09.03.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 6,00 EUR im Jahr 2022 aus.

