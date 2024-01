Continental Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Continental

Continental im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Continental. Zuletzt ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 74,54 EUR.

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,5 Prozent auf 74,54 EUR ab. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 74,50 EUR nach. Bei 74,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.475 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 79,24 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,31 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (58,20 EUR). Abschläge von 21,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 77,56 EUR an.

Continental gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,05 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.240,10 EUR im Vergleich zu 10.395,60 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Continental am 07.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

