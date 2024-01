Continental Aktie News: Continental gibt am Donnerstagnachmittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 73,86 EUR ab.

Um 15:51 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 73,86 EUR ab. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 73,42 EUR nach. Bei 74,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 144.831 Continental-Aktien.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. 7,28 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,20 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 26,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 77,56 EUR.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 10.240,10 EUR, gegenüber 10.395,60 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,50 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

