Continental Aktie News: Continental am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 75,00 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 75,30 EUR. Bei 74,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 4.176 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 5,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 58,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 77,56 EUR für die Continental-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 EUR gegenüber -1,05 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,50 Prozent auf 10.240,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Continental wird am 07.03.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 06.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,48 EUR je Aktie belaufen.

