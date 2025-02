Continental Aktie News: Continental am Nachmittag ohne große Veränderung

Blick auf Continental-Kurs

Die Aktie von Continental hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Continental-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 67,06 EUR.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Continental-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 67,06 EUR. Bei 67,38 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 65,56 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 123.036 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei 77,94 EUR markierte der Titel am 16.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 16,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,92 Prozent.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,17 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,33 EUR je Continental-Aktie an.

Am 11.11.2024 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,43 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 9,83 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,24 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Continental wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,21 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Continental-Aktie ein

Continental-Aktie: IG Metall kritisiert Werksschließungen bei Contitech

Freitagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit Kursplus