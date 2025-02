Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag billiger

Continental im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 66,58 EUR.

Die Continental-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 66,58 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 66,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,00 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.230 Stück gehandelt.

Am 16.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,94 EUR an. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 17,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,17 EUR je Continental-Aktie. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 78,33 EUR.

Am 11.11.2024 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Continental wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2024 7,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

