Continental Aktie News: Continental am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von Continental gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 73,24 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,7 Prozent auf 73,24 EUR. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,78 EUR nach. Mit einem Wert von 73,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 71.374 Continental-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,24 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 8,19 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 58,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 20,54 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 1,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,50 EUR für die Continental-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.11.2023. Es stand ein EPS von 1,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von -1,05 EUR in den Büchern gestanden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

