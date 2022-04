Continental Aktie News: Continental gewinnt am Montagnachmittag

Die Continental-Aktie konnte um 16:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 67,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 68,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 389.979 Stück.

Am 08.06.2021 markierte das Papier bei 118,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 76,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 56,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 95,77 EUR.

Continental gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,90 Milliarden EUR – ein Plus von 94,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 5,60 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Am 11.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2022-Bilanz auf den 09.03.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,22 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie tiefer: Kartellbehörde in Indien durchsucht Continental wegen Verdachts auf Wettbewerbsverstöße

So stuften die Analysten die Continental-Aktie im vergangenen Monat ein

ams-Aktie im Plus: ams OSRAM veräußert Autolicht-Geschäft zum Teil an Franzosen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com